Курскую управляющую компанию могут лишить лицензии

За задолженность перед ресурсоснабжающей организацией назначен штраф 100 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управляющая компания «Мой дом» в 2020 году не раз нарушала лицензионные требования, сообщает администрация региона. Госжилинспекция Курской области выявила грубые нарушения, за которые генерального директора УК дважды привлекали к административной ответственности.

За задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, превышающую две среднемесячные величины, назначен штраф 100 тысяч рублей. На такую же сумму руководителя оштрафовали за отсутствие аварийно-диспетчерской службы.

Постановления о назначении наказаний вступили в законную силу только в 2021 году. После этого Госжилинспекция Курской области приняла решение об исключении из реестра лицензий сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении УК «Мой дом».

В настоящее время инспекция готовит документы в лицензионную комиссию, на заседании которой будет решаться вопрос о необходимости обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии у данной управляющей организации, добавили в Доме Советов.