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Деловой Курск4 июня 2021 15:59

В Курске прошел рейд по незаконным парковкам

Автомобили убрали с Красной площади
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Машины убирают эвакуатором

Машины убирают эвакуатором

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Центрального округа областного центра провели рейд по несанкционированной парковке автомобилей на Красной площади.

Как рассказал глава окружной администрации Олег Лемтюгов, по итогам рейда в правоохранительные органы направлены запросы для установления собственников 21 автомобиля, чтобы привлечь их к административной ответственности.

Он также напомнил всем автовладельцам, что на этом месте установлены знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".