В Курске прошел рейд по незаконным парковкам

Машины убирают эвакуатором Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Центрального округа областного центра провели рейд по несанкционированной парковке автомобилей на Красной площади.

Как рассказал глава окружной администрации Олег Лемтюгов, по итогам рейда в правоохранительные органы направлены запросы для установления собственников 21 автомобиля, чтобы привлечь их к административной ответственности.

Он также напомнил всем автовладельцам, что на этом месте установлены знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".