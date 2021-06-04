В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 547 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 547 человек, на ИВЛ – 33 (3 – инвазивная, 30 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 4 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 38 696 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 61 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 828 курян. В том числе за последние сутки - трое - мужчина 56 лет и женщины 74, 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.