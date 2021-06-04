В Курске перекроют дороги

В Курске закроют движение на ряде улиц Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи со строительством подземных газопроводов будет временно ограничено движение автотранспорта на следующих участках:

- с 7 по 9 июня во 2-м Гуторовском переулке в районе дома № 28;

- 10 июня на улице Скорятина в районе дома № 60;

- 11 июня на улице Сушковской в районе дома № 25;

- 15 июня в 3-м Кленовом переулке в районе дома № 11;

- с 16 по 18 июня на улице 3-й Песковской в районе дома № 22;

- с 21 по 25 июня на 2-1 Лиственной улице в районе дома № 26;

- с 28 по 30 июня во 2-м Березовом переулке в районе дома № 4.