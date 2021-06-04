Под Курском восстанавливают старинный колодец

Рядом была церковь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Миролюбово появится место особого притяжения. Здесь благоустраивают старинный колодец князей Мещерских, который в последние годы пришел в запустение.

За реконструкцию взялся глава Верхнехотемльского сельсовета Геннадий Матвеев. На помощь пришли неравнодушные жители. Николай Гетманенко, Алексей Наумов и Николай Локтионов вычистили глубокий колодец. Его основание выложено старинным кирпичом с завода князей Мещерских. Родник очень сильный, а место, как считают местные жители, святое: рядом была церковь Николая Чудотворца, разрушенная в 50-х годах прошлого столетия.

Селяне планируют полностью облагородить источник, чтобы набрать воды в нем могли все желающие.