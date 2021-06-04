Под Курском незаконно спилили дуб

Ущерб оценили в несколько тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во время патрулирования земель государственного лесного фонда в Горшеченском районе выявлен факт незаконной рубки.

Здесь спилили дуб. Лесные инспекторы составили протокол о правонарушении. Кроме того, здесь есть признаки уголовного преступления, за которое предусмотрена ответственность по ст. 260 УК РФ.

- Материалы дела направлены в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный указанной незаконной рубкой, составил 6 667 рублей, - сказал председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.