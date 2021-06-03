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Звезды3 июня 2021 20:07

Проект «Музыка для всех» в Курске открывает новый сезон

Концерты будут проходить на Театральной площади
Яна ШЕЛЕСТ
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Начало всех концертов в 19:00

Начало всех концертов в 19:00

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курская государственная филармония 5 июня открывает новый сезон проекта «Музыка для всех». Концерты под открытым небом будут проходить на Театральной площади. Откроет череду выступлений оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана и солистов филармонии.

12 июня можно будет послушать оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина. 26 июня перед зрителями выступит джаз-оркестр имени Вадима Людвиковского и солисты филармонии.

Начало всех концертов в 19:00.