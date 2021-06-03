На капитальный ремонт выделили более десяти миллионов рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году по национальному проекту «Культура» в Курской области отремонтируют три школы искусств, сообщили в областной администрации. На капитальный ремонт выделили более десяти миллионов рублей.

В ДШИ Беловского и Пристенского районов ремонт уже идет, там заменят коммуникации, приведут в порядок полы и крышу, обновят фасады и внутренний интерьер, обустроят пандусы. К работам в Мантуровском районе приступят в ближайшее время.