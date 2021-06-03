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Звезды3 июня 2021 19:43

В Курской области отремонтируют три школы искусств

В двух уже ремонт начался
Яна ШЕЛЕСТ
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На капитальный ремонт выделили более десяти миллионов рублей

На капитальный ремонт выделили более десяти миллионов рублей

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году по национальному проекту «Культура» в Курской области отремонтируют три школы искусств, сообщили в областной администрации. На капитальный ремонт выделили более десяти миллионов рублей.

В ДШИ Беловского и Пристенского районов ремонт уже идет, там заменят коммуникации, приведут в порядок полы и крышу, обновят фасады и внутренний интерьер, обустроят пандусы. К работам в Мантуровском районе приступят в ближайшее время.