В Курске на Литовской горела квартира

Пожар тушил 21 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:19 03 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Литовская в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №20, 1, 4, 6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 11:25 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:28, ликвидировано в 11:31, сообщили в МЧС.

В результате пожара на кухне сгорел стол, повреждена стена, закопчены стены и потолок.

Пожар тушил 21 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.