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Общество3 июня 2021 16:55

5 июня в Курске пройдет акция «Живые реки»

В ней могут принять участие все желающие
Яна ШЕЛЕСТ
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Эковолонтеры приглашают опытных райдеров на SUP-бордах и экипажи на байдарках

Эковолонтеры приглашают опытных райдеров на SUP-бордах и экипажи на байдарках

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 июня в Курске, во Всемирный день охраны окружающей среды пройдет экологическая акция «Живые реки». Участники расчистят русло и берега Сейма от мусора.

Эковолонтеры приглашают опытных райдеров на SUP-бордах и экипажи на байдарках, которые будут собирать мусор из русла; мужчин с бензопилами; владельцев лодок и катеров для транспортировки собранного мусора на берег и неравнодушных горожан, которые присоединятся к уборке на берегу.

Время общего сбора - 5 июня в 10.00.

Подробности – в группе ЖИВЫЕ РЕКИ КУРСК.