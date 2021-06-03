5 июня в Курске пройдет акция «Живые реки»

Эковолонтеры приглашают опытных райдеров на SUP-бордах и экипажи на байдарках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 июня в Курске, во Всемирный день охраны окружающей среды пройдет экологическая акция «Живые реки». Участники расчистят русло и берега Сейма от мусора.

Эковолонтеры приглашают опытных райдеров на SUP-бордах и экипажи на байдарках, которые будут собирать мусор из русла; мужчин с бензопилами; владельцев лодок и катеров для транспортировки собранного мусора на берег и неравнодушных горожан, которые присоединятся к уборке на берегу.

Время общего сбора - 5 июня в 10.00.

Подробности – в группе ЖИВЫЕ РЕКИ КУРСК.