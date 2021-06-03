Курские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста

Установлением личности и поиском преступника занимались несколько оперативных служб полиции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Курску задержали подозреваемого в серии краж из частных домов в областном центре. Ранее 33-летний житель Ставропольского края был объявлен в федеральный розыск за совершение преступлений в другом регионе.

В Курск мужчина приехал меньше месяца назад и арендовал жилье посуточно. Преступления он совершал днем: стучал в окна и двери, а убедившись, что хозяева отсутствуют, разбивал или отжимал стеклопакеты и проникал в помещения.

Злоумышленник искал деньги. У пенсионера из Северо-западного микрорайона он похитил более ста тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму более 50 тысяч. Во время совершения одного из хищений злоумышленник поранился об осколки и оставил на месте преступления следы, которые стали одним из главных вещественных доказательств в уголовном деле.

Установлением личности и поиском преступника занимались несколько оперативных служб полиции. Сотрудники установили маршруты передвижения и место жительства фигуранта. Часть похищенного у него изъяли. В ближайшее время вещи предъявят потерпевшим для опознания.

По всем эпизодам краж возбуждены уголовные дела. За серию преступлений ранее судимый мужчина может получить наказание вплоть до лишения свободы на срок более шести лет.