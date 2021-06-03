В Рыльском районе под Курском рабочие обнаружили целый арсенал

Саперы обследовали территорию и обнаружили 59 артиллерийских снарядов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 июня в 09:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ в селе Большенизовцево Рыльского района рабочие наткнулись на целый арсенал боеприпасов военных времен.

На место происшествия выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области. Саперы обследовали территорию и обнаружили 59 артиллерийских снарядов. Все боеприпасы изъяли и доставили для уничтожения на специальный полигон.

— Если вы обнаружили опасный предмет, похожий на боеприпас, незамедлительно сообщите о своей находке по телефону вызова экстренных оперативных служб 112. Ни в коем случае не старайтесь разбить снаряд. Несмотря на то, что боеприпасы лежат в земле много десятилетий, они представляют реальную угрозу! – напоминают курянам спасатели.