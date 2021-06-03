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Происшествия3 июня 2021 15:28

Курский предприниматель задолжал четыре миллиона налогов

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину подозревают об уклонении от уплаты налогов

Мужчину подозревают об уклонении от уплаты налогов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении жителя города Курска. Мужчину подозревают об уклонении от уплаты налогов.

Курянин, являясь частным предпринимателем, занимался реализацией сантехники и металлоконструкций. С 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года он не платил налог на добавленную стоимость, и задолжал таким образом более четырех миллионов рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.