Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 июня 2021 13:03

Полностью завершили выакцинацию от ковид более 118 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 141 214 курян, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 118 159 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).

По данным оперштаба на 8:30 3 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 38 635 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 64 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 825 курян. В том числе за последние сутки - трое курян - мужчина 72 лет и женщины 57и 69 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.