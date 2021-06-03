"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино!

Показ состоится 24 июня в "Люксоре" Фото: из открытых источников

"Комсомольская правда-Курск" и кинотеатр "Люксор" разыгрывают пригласительные на премьерный показ фильма «Ледяной драйв»!

Тонкий тающий лед. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты.

Показ состоится 24 июня в кинотеатре "Люксор"!

Чтобы выиграть пригласительный, нужно быть участником нашей группы Комсомольская правда - Курск - KP.RU и рассказать друзьям о розыгрыше, сделав репост этой записи у себя на странице.

Имена победителей определим 21 июня!

Торопитесь принять участие!