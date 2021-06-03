В Курске состоятся соревнования по картингу

В Курск съедутся спортсмены из разных регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня в 13.00 на Курском картодроме состоятся соревнования по картингу Чемпионат и Первенство Курской области «Содружество» (3 этап) в личном и общекомандном зачетах.

В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Ракет, Пионер, Кадет, Ракет-120, Национальный-юниор, ОK-Junior, ОK, KZ2.

Участие в мероприятии примут 60 спортсменов из Курска, Воронежа, Ельца, Липецка, Москвы и Подмосковья, Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Орла, Твери, Калуги, Тулы, Брянска.