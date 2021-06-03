В Курске проходит фестиваль анимации имени Бориса Дежкина

Показы в рамках фестиваля проходят в кинотеатрах Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартовал фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. В этом году он посвящен 100-летию мультипликатора Романа Качанова и кукольной мультипликации.

Торжественное открытие фестиваля прошло в концертном зале «Свиридовский». В нем принял участие продюсер, режиссер, сценарист анимационного кино Сергей Струсовский. Он отметил высокий уровень юных мультипликаторов: ученики детских студий анимации из Льгова и поселка Студенок Железногорского района в рамках проекта «Наши герои» создавали мультипликационные фильмы о героях Отечества.

Сергей Струсовский в креативном кластере «Поток» провел мастер-класс. В центре досуга «Юность» начался показ фестивальной программы, а в Железногорском художественном колледже состоялась творческая встреча с киноведом Сергеем Капковым.

Фестиваль продлится до 5 июня. В пятницу 4 июня показ пройдет под открытым небом на площади перед цирком. Начало в 20:00.