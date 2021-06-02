В Курске на Нижней Казацкой укладывают асфальт

Всего здесь уложат 2,5 тысячи тонн смеси выравнивающего слоя асфальтобетона и столько же верхнего

В Курске на улице Нижней Казацкой рабочие укладывают асфальт. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность объекта составляет 3,8 километра. Это участок от улицы 1-я Пушкарная до Пучковки. Специалисты уже выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, провели демонтаж и монтаж бортовых камней.

Всего здесь уложат 2,5 тысячи тонн смеси выравнивающего слоя асфальтобетона и столько же верхнего. На объекте работают 12 рабочих, семь единиц техники и 12 самосвалов.

Всего в 2021 году в Курске по нацпроекту в нормативное состояние приведут 26 улиц общей протяженностью более 30 километров.