Роман Старовойт принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Глава региона выступил спикером на дискуссии «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. В нем принимает участие делегация Курской области во главе с губернатором Романом Старовойтом.

Глава региона выступил спикером на дискуссии «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов». Курская область принимает участие в пилотном проекте «Обучающая экспедиция», использующего новую методику «Сервис-дизайна» для решения задач, привлекая жителей.

Интеллектуальные волонтеры изучали возможность повысить качество сельского образования. Эксперты изучали проблему на местах, с жителями провели 130 интервью.

«В большинстве субъектов страны малокомплектные школы являются одной из основных проблем в образовании. «Экспедиция» позволяет на местах изучить проблематику, узнать, чего опасаются педагоги и родители, о чем думают сами школьники. Это важно», – рассказал Роман Старовойт.

Глава региона отметил, что параллельно с модернизацией учреждений образования необходимо решать сопутствующие задачи. В их числе ремонт дорог, приобретение школьных автобусов, трудоустройство самих педагогов.