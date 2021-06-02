У 62 курян подтвердился коронавирус за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 593 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 2 июня в Курской области зарегистрирован 38 571 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 62 человека, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 593 человека, на искусственной вентиляции – 32 (2 – инвазивная, 30 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 822 (+5; мужчины 59 и 60 лет; женщины 49, 63, 81 год).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +31

Рыльский +6

г. Железногорск +4

г. Дмитриев +2

Курский +2

г. Льгов +2

Суджанский +2

Фатежский +2

Касторенский +1

Кореневский +1

Курчатовский +1

Мантуровский +1

Октябрьский +1

Поныровский +1

г. Рыльск +1

Хомутовский +1

Черемисиновский +1

г. Щигры +1

Щигровский +1.