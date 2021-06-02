У 62 курян подтвердился коронавирус за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 593 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 2 июня в Курской области зарегистрирован 38 571 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 62 человека, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 593 человека, на искусственной вентиляции – 32 (2 – инвазивная, 30 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 822 (+5; мужчины 59 и 60 лет; женщины 49, 63, 81 год).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +31
Рыльский +6
г. Железногорск +4
г. Дмитриев +2
Курский +2
г. Льгов +2
Суджанский +2
Фатежский +2
Касторенский +1
Кореневский +1
Курчатовский +1
Мантуровский +1
Октябрьский +1
Поныровский +1
г. Рыльск +1
Хомутовский +1
Черемисиновский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1.