4 июня в Курске пройдет литературная акция

Для участников акции будут организованы интерактивные локации Фото: Яна ШЕЛЕСТ

4 июня в Курске на Театральной площади в 11.00 состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». Для участников будут организованы интерактивные локации:

• пространство «Александр Сергеевич Пушкин: QR-кодовый формат» позволит участникам познакомиться с интересными фактами из жизни великого поэта;

• на площадке «Я вдохновенно Пушкина читаю» курские литераторы и воспитанники Литературного лицея прочитают стихи поэта;

• на территории активностей «Пушкин приходит к нам с детства» гости встретятся с персонажами пушкинских сказок, примут участие в интерактивных играх и конкурсах;

• на творческой площадке «Пушкинское Лукоморье» куряне смогут принять участие в увлекательных мастер-классах.

• в литературном фотосалоне все желающие смогут сделать фото на память;

• книжно-иллюстративные экспозиции «В волшебной пушкинской стране» и «Строкою Пушкина воспеты» познакомят участников с произведениями Пушкина из фондов муниципальных библиотек города Курска.