В Курске росгвардейцы оцепили детсад

Сейчас детский сад работает в штатном режиме Фото: СОЦСЕТИ

2 июня утром в соцсетях появилась информация о том, что вокруг детского сада № 135 на улице Мыльникова в Курске стоят вооруженные росгвардейцы.

В комитете образования города Курска пояснили, что сторож детского сада на прогулочной площадке обнаружил две коробки в цветной упаковке. Руководство приняло решение вызвать Росгвардию.

— Утром в дежурную часть поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в детском саду, расположенном в Северо-Западном микрорайоне города. Росгвардейцы организовали оцепление и эвакуацию детей и персонала дошкольного учреждения. Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали коробки. Они оказались пустыми, - пояснили в Росгвардии.

Сейчас детский сад работает в штатном режиме.