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Происшествия2 июня 2021 11:45

В Курске росгвардейцы оцепили детсад

На территории учреждения обнаружили две коробки
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас детский сад работает в штатном режиме

Сейчас детский сад работает в штатном режиме

Фото: СОЦСЕТИ

2 июня утром в соцсетях появилась информация о том, что вокруг детского сада № 135 на улице Мыльникова в Курске стоят вооруженные росгвардейцы.

В комитете образования города Курска пояснили, что сторож детского сада на прогулочной площадке обнаружил две коробки в цветной упаковке. Руководство приняло решение вызвать Росгвардию.

— Утром в дежурную часть поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в детском саду, расположенном в Северо-Западном микрорайоне города. Росгвардейцы организовали оцепление и эвакуацию детей и персонала дошкольного учреждения. Специалисты ОМОН Росгвардии обследовали коробки. Они оказались пустыми, - пояснили в Росгвардии.

Сейчас детский сад работает в штатном режиме.