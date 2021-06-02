В Курской области прошел водный крестный ход

В крестном ходе на байдарках приняли участие порядка 16 человек Фото: СОЦСЕТИ

В Курской области в окрестностях Рыльска впервые состоялся крестный водный ход. Православные на байдарках переправились по Сейму на остров к Поклонному кресту - месту явления чудотворного образа «Никола Рыльский». Здесь прошел молебен, после которого участники крестного хода отправились по воде в Рыльск.

На водный Крестный ход благословил священника со списком чудотворной иконы святителя Николая игумен Рыльского монастыря

— Это событие не было помпезным, шумным, красочным, многолюдным и т.д., оно было скромным, но знаковым и величественным для всех православных, - рассказал один из организаторов крестного хода Дмитрий Петрушин. — Более 100 лет назад, еще до революции, в этих местах проходил пеший крестный ход из Рыльска в деревню Асмолово и обратно.

В крестном ходе на байдарках приняли участие порядка 16 человек, в том числе и дети.