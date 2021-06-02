В курском гипермаркете прошло пожарное учение

Во время условного пожара в здании обрушилась крыша Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 июня в гипермаркете «СтройГигант» в Курске прошло пожарно-тактическое учение, сообщили в ГУ МЧС. В нем приняли участие 70 человек и 14 единиц техники.

Согласно легенде, в здании торгового центра произошел пожар, люди оказались в задымленной зоне. Администрация организовала эвакуацию персонала и посетителей, запустила систему оповещения, вызвала экстренные службы.

К зданию оперативно подвезли мешки с песком, а затем приехали подразделения восьмой пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Курской области. Огнеборцы провели разведку и с помощью самоспасов вывели на воздух отрезанных от выхода людей.

Во время условного пожара в здании обрушилась крыша, под завалами оказались сразу несколько пожарных. У них сработали маячки. Огнеборцев вызволили из завалов с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и вывезли из опасной зоны.