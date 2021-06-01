К годовщине победы в Курской битве выйдет книга о Герое Советского Союза Булатове

Зимой 2020 года Михаил Алексеевич встретился с корреспондентом "КП", чтобы еще раз вспомнить о том, как тяжело ковалась Победа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под кураторством областного комитета по культуре к изданию готовится книга в память о Герое Советского Союза Михаиле Булатове.

Над ее созданием сейчас работает авторский коллектив курских журналистов, в его составе Екатерина Прозорова, Павел Рыжков, Юрий Зайцев, Вадим Огневщиков, Александра Черных, Владимир Кулагин.

Предполагается, что в памятную книгу о герое войдут фрагменты последнего интервью Михаила Булатова, которое он дал "Комсомольской правде".

По планам издание увидит свет в августе – к годовщине победы в Курской битве. Тираж – тысяча экземпляров. Книга будет называться «Хранитель русского духа и мужества. О жизни и подвиге Героя Советского Союза, почетного гражданина Курской области и города Курска Булатова М.А.».