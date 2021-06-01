В Курске пообещали отремонтировать дороги, ведущие к некоторым школам

Всего ремонт проведут на 13 участках
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областном центре приведут в нормативное состояние 13 участков дорог, ведущих к школам, сообщили в мэрии Курска.
- Практически завершены работы на улице Гагарина. Здесь подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, осталось нанести разметку и установить новые дорожные знаки, - сказали в горадминистрации.
На улицах Дзержинского, 1-й Пушкарной, Верхней Казацкой, Серегина, Тракторной, Советской, Менделеева, Энергетиков, в 7-м Промышленном переулке и поселке Аккумулятор ремонт проезжей части в самом разгаре.
В ближайшее время дорожная техника появится на улицах Каширцева и Парижской Коммуны.