В Курске пообещали отремонтировать дороги, ведущие к некоторым школам

Всего ремонт проведут на 13 участках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре приведут в нормативное состояние 13 участков дорог, ведущих к школам, сообщили в мэрии Курска.

- Практически завершены работы на улице Гагарина. Здесь подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, осталось нанести разметку и установить новые дорожные знаки, - сказали в горадминистрации.

На улицах Дзержинского, 1-й Пушкарной, Верхней Казацкой, Серегина, Тракторной, Советской, Менделеева, Энергетиков, в 7-м Промышленном переулке и поселке Аккумулятор ремонт проезжей части в самом разгаре.

В ближайшее время дорожная техника появится на улицах Каширцева и Парижской Коммуны.