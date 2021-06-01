На курском предприятии отменили карантин по африканской чуме

Результаты отобранных проб отрицательные Фото: Из архива КП.

После завершения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий на производственных площадках ООО «Реут» Фатежского района отменен карантин по заболеванию африканской чумы свиней, сообщили в администрации региона.

Вирус африканской чумы свиней там обнаружили в ноябре прошлого года. Администрация Курской области оказала помощь предприятию по утилизации животных и дезинфекции помещений, которую осуществляли в несколько этапов. Были проведены все необходимые карантинные мероприятия по недопущению распространения АЧС на территории области.

Специалисты областной ветеринарной службы отобрали и исследовали порядка 38 тысяч материалов от домашних свиней и 125 проб от диких кабанов на обнаружение генома АЧС. Все результаты отрицательные.