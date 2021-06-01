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Происшествия1 июня 2021 18:10

На курском предприятии отменили карантин по африканской чуме

Вирус там обнаружили в ноябре прошлого года
Ольга ДАНИЛОВА
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Результаты отобранных проб отрицательные

Результаты отобранных проб отрицательные

Фото: Из архива КП.

После завершения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий на производственных площадках ООО «Реут» Фатежского района отменен карантин по заболеванию африканской чумы свиней, сообщили в администрации региона.

Вирус африканской чумы свиней там обнаружили в ноябре прошлого года. Администрация Курской области оказала помощь предприятию по утилизации животных и дезинфекции помещений, которую осуществляли в несколько этапов. Были проведены все необходимые карантинные мероприятия по недопущению распространения АЧС на территории области.

Специалисты областной ветеринарной службы отобрали и исследовали порядка 38 тысяч материалов от домашних свиней и 125 проб от диких кабанов на обнаружение генома АЧС. Все результаты отрицательные.