2 и 3 июня Курск останется без холодной воды

Специалисты проведут неотложные ремонтные работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

2 июня с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды в район от кинотеатра «Родина» до объездной дороги – на ул. Менделеева, ПЛК, Юности, Присеймская, Крюкова, Ясная, Солнечная, Хвойная, Аллейная, Трубная, Кольцевая, Радужная, Раздольная, Фруктовая, Придорожная, улицы Лесные и Цветочные.

3 июня с 9:00 до 17:00 часов будет прекращена подача холодной воды на улицы Дзержинского (от № 40 до № 68, от № 25 до № 41а), Большевиков (от № 1 до № 41, от № 2 до № 40), Суворовская (от № 3 до № 63, от № 2 до № 54), Скорятина (от № 1 до № 105, от № 2 до № 120), Бойцов 9-й Дивизии (от № 2 до № 130, 143а), Запольная (от ул. Н. Казацкая до М. Запольная), Бурцевка (от № 1 до № 41, от № 2 до № 36), Масловка (от № 2 до № 46), Пучковка (от № 2 до № 28), 2-я Орловская (от ул. Понизовка до ул. В. Казацкая), ул. В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими к ним улицам, а также на ул. К. Либкнехта, Советская, А. Невского, Добролюбова, Белинского, Дружининская (от № 1 до № 10-12, № 13-15, 24), Гайдара, К. Армии (от № 2а до № 32), Пионеров (от № 1 до № 17, от № 2 до № 26).

Справки по телефону: 70-06-14.