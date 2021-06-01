49-летний курянин убил родного брата

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления Фото: Яна ШЕЛЕСТ

49-летнего жителя Октябрьского района подозревают в убийстве родного брата, сообщили в курском СК. 28 мая утром мужчина находился на территории домовладения со своим 52-летним братом.

Мужчины поссорились, подозреваемый нанес не менее четырех ударов брату по голове и туловищу неустановленным предметом. Пострадавшего доставили в Октябрьскую райбольницу, где он от полученных травм скончался.

Подозреваемый во всем сознался, его заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.