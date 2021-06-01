Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2021 14:45

49-летний курянин убил родного брата

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

49-летнего жителя Октябрьского района подозревают в убийстве родного брата, сообщили в курском СК. 28 мая утром мужчина находился на территории домовладения со своим 52-летним братом.

Мужчины поссорились, подозреваемый нанес не менее четырех ударов брату по голове и туловищу неустановленным предметом. Пострадавшего доставили в Октябрьскую райбольницу, где он от полученных травм скончался.

Подозреваемый во всем сознался, его заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

Криминал