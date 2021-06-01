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Общество1 июня 2021 14:35

1 июня в Курске открылся купальный сезон

В областном центре работают девять пляжей
Яна ШЕЛЕСТ
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С 9 утра до 23 часов вечера на пляжах будут дежурить спасатели

С 9 утра до 23 часов вечера на пляжах будут дежурить спасатели

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области, несмотря на холодную погоду, официально открылся купальный сезон. К приему отдыхающих готовы 48 официальных пляжей. Все они прошли техническое освидетельствование.

В Курске в этом году работают девять пляжей. С 9 утра до 23 часов вечера на пляжах будут дежурить спасатели. Несмотря на довольно прохладную погоду и температуру воды, с повышением температуры, отдыхающие неизменно будут проводить свой досуг у водоемов.

— Планируя свой досуг, отдыхайте исключительно на официальных пляжах, где очищено дно водоема, обустроена инфраструктура, а самое главное, за безопасностью отдыхающих следят обученные спасатели, - обращаются к курянам спасатели.