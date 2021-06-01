1 июня в Курске открылся купальный сезон

С 9 утра до 23 часов вечера на пляжах будут дежурить спасатели Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области, несмотря на холодную погоду, официально открылся купальный сезон. К приему отдыхающих готовы 48 официальных пляжей. Все они прошли техническое освидетельствование.

В Курске в этом году работают девять пляжей. С 9 утра до 23 часов вечера на пляжах будут дежурить спасатели. Несмотря на довольно прохладную погоду и температуру воды, с повышением температуры, отдыхающие неизменно будут проводить свой досуг у водоемов.

— Планируя свой досуг, отдыхайте исключительно на официальных пляжах, где очищено дно водоема, обустроена инфраструктура, а самое главное, за безопасностью отдыхающих следят обученные спасатели, - обращаются к курянам спасатели.