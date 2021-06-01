Отправив деньги, предприниматель стал ждать доставки товара из города Гусь Хрустальный Фото: Из архива "КП"

Курский предприниматель перевел мошенникам 55 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД. Мужчина нашел в интернете сайт, на котором по выгодной цене продавали аппараты для производства сахарной ваты.

Продавцы написали курянину на электронную почту и предложили полностью оплатить покупку и доставку банковским переводом. Отправив деньги, предприниматель стал ждать доставки товара из города Гусь Хрустальный.

По истечении оговоренного срока он попытался связаться с продавцами, но они не отвечали. Мужчина обратился в полицию, где выяснили, что сайт, на котором он нашел информацию, являлся клоном, созданным специально для обмана пользователей.

Сейчас злоумышленников разыскивают. За мошенничество им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.