В Курской области разыскивают 57-летнюю женщину

Женщине на вид 60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие Фото: УМВД России по Курской области.

Курские полицейские разыскивают 57-летнюю Педде Светлану Михайловну. Женщина 27 мая ушла из дома в слободе Михайловка Железногорского района. Могла передвигаться по городу Железногорску, а также выехать за пределы района.

Женщине на вид 60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие. Была одета в темно-красную кофту до колен, черные брюки, на ногах – розовые кроссовки. При себе имела женскую сумку бежевого цвета с черными ручками.

Граждане, располагающие информацией о месте нахождения женщины или о ее передвижении, могут сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, или любому сотруднику полиции.