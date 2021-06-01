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Общество1 июня 2021 13:03

В Курской области разыскивают 57-летнюю женщину

Педде Светлана ушла из дома в слободе Михайловка Железногорского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщине на вид 60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие

Женщине на вид 60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие

Фото: УМВД России по Курской области.

Курские полицейские разыскивают 57-летнюю Педде Светлану Михайловну. Женщина 27 мая ушла из дома в слободе Михайловка Железногорского района. Могла передвигаться по городу Железногорску, а также выехать за пределы района.

Женщине на вид 60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие. Была одета в темно-красную кофту до колен, черные брюки, на ногах – розовые кроссовки. При себе имела женскую сумку бежевого цвета с черными ручками.

Граждане, располагающие информацией о месте нахождения женщины или о ее передвижении, могут сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, или любому сотруднику полиции.