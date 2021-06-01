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Звезды1 июня 2021 12:38

2 июня в Курске стартует «Летний сезон чтения»

Гостей ждет насыщенная литературно-тематическая программа
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян и гостей города ожидает насыщенная интерактивная литературно-тематическая программа

Курян и гостей города ожидает насыщенная интерактивная литературно-тематическая программа

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

2 июня в 17.00 в курском парке Героев Гражданской войны стартует «Летний сезон чтения» в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе».

Курян и гостей города ожидает насыщенная интерактивная литературно-тематическая программа. Молодежь исполнит музыкальные и поэтические номера. Перед гостями выступят курские литераторы.

Куряне увидят выставку творческих работ «Детские фантазии», а также фотовыставку «Мгновения для чтения». Ребята примут участие в конкурсе детских рисунков «Я рисую лето».

Для всех желающих будет организован увлекательный мастер-класс «Краски лета» по изготовлению ярких тематических открыток. «Свободный микрофон» позволит отдыхающим прочесть свои любимые стихи.

Все участники смогут сделать снимки в читательских фотозонах и ознакомиться с новинками современной литературы.

Культура