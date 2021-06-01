Коронавирусом заболели 63 курянина за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 1 июня в Курской области зарегистрировано 38 509 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 курянина заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек, на искусственной вентиляции – 36 (2 – инвазивная, 34 – неинвазивная).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +32
г. Железногорск +11
Мантуровский +4
Рыльский +3
Глушковский +2
Горшеченский +2
Золотухинский +2
Курчатовский +2
г. Льгов +2
Октябрьский +2
Солнцевский +1.