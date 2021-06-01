Коронавирусом заболели 63 курянина за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 1 июня в Курской области зарегистрировано 38 509 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 63 курянина заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 615 человек, на искусственной вентиляции – 36 (2 – инвазивная, 34 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +32

г. Железногорск +11

Мантуровский +4

Рыльский +3

Глушковский +2

Горшеченский +2

Золотухинский +2

Курчатовский +2

г. Льгов +2

Октябрьский +2

Солнцевский +1.