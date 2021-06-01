Со дна реки в Курске подняли автомобиль

Чтобы вытащить легковушку на берег понадобился ЗИЛ с лебедкой Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на дне реки Сейм в районе Суворовского пляжа находится автомобиль. Машину обнаружили любители подводной рыбалки.

На место ЧП выехала группа водолазных поисково-спасательных работ и дежурная смена Аварийно-спасательной службы Курской области. Водолаз обследовал автомобиль, который находился на глубине около шести метров и около 20 метров от берега.

Чтобы вытащить легковушку на берег понадобился ЗИЛ с лебедкой. К счастью, внутри салона людей не было. Почему транспортное средство оказалось в воде и как долго оно таком находилось – будет выяснять полиция.