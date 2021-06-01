В Курской области продолжается акарицидная обработка

На сегодняшний день в области от укусов клещей пострадали 602 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На территории Курской области продолжается акарицидная обработка. Специалисты обработали 352,6 гектар, что составляет более 77% от запланированного объема.

Полностью завершили обработку в 16 муниципальных образованиях. В Курске обработали территории детских садов, школ, оздоровительных лагерей, пляжей, парков и скверов. Общая площадь обработки составила 14,9 га.

На сегодняшний день в области от укусов клещей пострадали 602 человека, в том числе 264 ребенка в возрасте до 14 лет.