Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2021 8:34

В Курске на Гагарина загорелся автомобиль «Ауди»

Причина пожара устанавливается
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В иномарке выгорел моторный отсек и передняя часть салона

В иномарке выгорел моторный отсек и передняя часть салона

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

31 мая днем в «Службу спасения» поступило информация о том, что на улице Гагарина в Курске загорелся автомобиль Ауди», сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 13:06, ликвидировали полностью - в 13:08. В иномарке выгорел моторный отсек и передняя часть салона, огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Пожар тушили 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

ЧП