В Курске на Гагарина загорелся автомобиль «Ауди»

В иномарке выгорел моторный отсек и передняя часть салона Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

31 мая днем в «Службу спасения» поступило информация о том, что на улице Гагарина в Курске загорелся автомобиль Ауди», сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 13:06, ликвидировали полностью - в 13:08. В иномарке выгорел моторный отсек и передняя часть салона, огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Пожар тушили 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.