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Общество31 мая 2021 18:32

В детских садах Курска отменили свободное посещение

Не платить за пропуски можно будет до конца лета
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Плата не будет взиматься и во время отпуска одного из родителей

Плата не будет взиматься и во время отпуска одного из родителей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оперативный штаб под председательством губернатора Романа Старовойта одобрил предложение главы Курска Виктора Карамышева отменить свободное посещение дошкольных учреждений, сообщили в мэрии города.

Напомним, что свободное посещение было введено осенью прошлого года. Родители могли не водить ребенка в детский сад и не оплачивать пропущенные дни.

Теперь за семьями остается право в период с 1 июня по 31 августа не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней.

Плата не будет взиматься и во время отпуска одного из родителей продолжительностью не более 30 дней в любой период.