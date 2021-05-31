В детских садах Курска отменили свободное посещение

Плата не будет взиматься и во время отпуска одного из родителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оперативный штаб под председательством губернатора Романа Старовойта одобрил предложение главы Курска Виктора Карамышева отменить свободное посещение дошкольных учреждений, сообщили в мэрии города.

Напомним, что свободное посещение было введено осенью прошлого года. Родители могли не водить ребенка в детский сад и не оплачивать пропущенные дни.

Теперь за семьями остается право в период с 1 июня по 31 августа не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней.

Плата не будет взиматься и во время отпуска одного из родителей продолжительностью не более 30 дней в любой период.