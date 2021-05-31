В Курске закрывают движение на ПЛК

Движение закрывают больше, чем на год Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением капитального ремонта путепровода через автомобильную дорогу Курск-Курчатов вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта с 8.00 1 июня 2021 года до 12.00 31 июля 2022 года по проспекту Ленинского Комсомола на участке от 7-го Промышленного переулка в сторону автомобильной дороги Курск-Курчатов, сообщает мэрия Курска.

На период введённых ограничений движение автотранспорта пойдет по съездам транспортной развязки.