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Общество31 мая 2021 17:09

В Курске закрывают движение на ПЛК

Транспорт пойдет в обход из-за ремонта путепровода
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Движение закрывают больше, чем на год

Движение закрывают больше, чем на год

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением капитального ремонта путепровода через автомобильную дорогу Курск-Курчатов вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта с 8.00 1 июня 2021 года до 12.00 31 июля 2022 года по проспекту Ленинского Комсомола на участке от 7-го Промышленного переулка в сторону автомобильной дороги Курск-Курчатов, сообщает мэрия Курска.

На период введённых ограничений движение автотранспорта пойдет по съездам транспортной развязки.