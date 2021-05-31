Курскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Роман Старовойт

Официальная программа визита курской делегации пока не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА

Делегацию Курской области на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) возглавит губернатор региона Роман Старовойт, сообщили в обладминистрации.

Напомним, губернатор Курской области хорошо знаком с питерским деловым сообществом. С 2005 по 2007 год Стровойт занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2007—2010 годах работал первым заместителем председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

Мероприятие пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. Как сообщалось ранее, также определен состав курской делегации на форуме. Санкт-Петербург в составе делегации от Курской области также посетят заместители губернатора Сергей Стародубцев и Александр Чуркин, председатель комитета по экономике и развитию Курской области Левон Осипов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко и пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

Точная программа визита курян на форум пока официально не сообщается.