В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 635 курян

На ИВЛ находятся 45 человек Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 635 человек, на ИВЛ – 45 (3 – инвазивная, 42 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 138 117 курян, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 115 763 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России), сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 8:30 31 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 38 446 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 62 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 814 курян. В том числе за последние сутки двое - женщины 70, 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.