Женщине предложили "улучшение жилищных условий" по специальной программе Фото: Из архива КП.

69-летняя курянка лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками, сообщает УМВД России по Курской области.

- Общение с преступниками началось в апреле, когда женщине поступил звонок от незнакомца с предложением улучшить жилищные условия. Мужчина представился сотрудником инвестиционной компании и сообщил курянке о специальной программе, позволяющей ей переехать в комфортабельную квартиру в центре Курска. Одинокая пенсионерка приняла все условия афериста и продала свою однокомнатную квартиру за два миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Оставшись без крыши над головой, она стала ждать новое жилье. После сделки с ней в очередной раз связались преступники и заставили перевести деньги на их счет. За неделю она отправила преступникам полтора миллиона рублей. Когда аферисты потребовали еще 400 тысяч, женщина обратилась в полицию. В отделе курянка призналась, что буквально накануне общалась со стражем порядка, который предостерегал ее от мошенников. Но ни полицейскому, ни знакомым она не рассказала о своей жизненной ситуации. Сейчас женщина временно вынуждена жить у своих знакомых.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции причастных к совершению преступления, а также их местонахождение. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.