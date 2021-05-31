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Общество31 мая 2021 10:07

В Курске начинается пляжный сезон

Купаться можно будет с 1 июня
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Спасатели будут дежурить на пляжах все лето

Спасатели будут дежурить на пляжах все лето

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежегодно на берегу реки Сейм в урочище Моква городское управление по делам ГО и ЧС организует работу общественно-спасательного поста.

Суворовский пляж пользуется популярностью у курян. Для того, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, там, в течение всего купального сезона, ежедневно будут дежурить спасатели, сообщили в мэрии Курска.

Перед началом сезона сотрудники управления провели на пляже субботник. Восстановили и покрасили оборудование, убрали мусор.

До 1 июня здесь будет установлен домик для дежурства спасателей.

Официально купальный сезон начнется с 1 июня. С этого дня на пляжах начнут дежурить спасатели.