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Происшествия30 мая 2021 11:37

Огонь уничтожил веранду дома в Курской области

Пожар случился в Дмитриеве
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Сообщение о пожаре в Дмитриеве поступило спасателям 30 мая в 4:05. Через четыре минуты пожарные приступили к тушению огня, который охватил жилой дом. Полностью справиться с пламенем удалось к 4.18. .

- В результате пожара в жилом деревянном доме размером 8 на 12 метров повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, сгорела веранда на 24 "квадратах", - сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

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