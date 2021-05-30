Огонь уничтожил веранду дома в Курской области

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Сообщение о пожаре в Дмитриеве поступило спасателям 30 мая в 4:05. Через четыре минуты пожарные приступили к тушению огня, который охватил жилой дом. Полностью справиться с пламенем удалось к 4.18. .

- В результате пожара в жилом деревянном доме размером 8 на 12 метров повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, сгорела веранда на 24 "квадратах", - сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.