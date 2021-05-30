Еще три курянин скончались от коронавируса

В регионе за сутки скончались три человека с коронавирусом. Как сообщил оперштаб области, умерли мужчины 56 и 64 лет, а также женщина, которой было 72 года. Причина – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 812.

Напомним, прирост зараженных составил 63 пациента. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 620 человек, на ИВЛ – 48 (4 – инвазивная, 44 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 137 623 человека, вторым – 115 495.