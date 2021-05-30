63 жителя Курской области заразились коронавирусом за сутки

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 30 мая, в Курской области зарегистрировали 63 новых случая коронавируса. Прирост зараженных по муниципалитетам: Курск - 27, Железногорск - девять, Глушковский район - семь, Октябрьский - пять, Касторенский - четыре, Медвенский и Суджа - по три, Большесолдатский, Курский, Суджанский, Тимский и Щигровский - по одному.

За время эпидемии в области зарегистрировали 38 384 зараженных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 620 человек, на ИВЛ – 48 (4 – инвазивная, 44 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 812 пациентов. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

К 30 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привили 137 623 человека, вторым компонентом – 115 495 (с учетом иммунизированных в медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).