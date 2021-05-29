В Курской области выбрали лучших сварщиков

Участники сначала выполнили теоретическое задание, затем практическое

В Курском государственном политехническом колледже завершился XVI областной конкурс «Лучший по профессии». В нем приняли участие девять сварщиков, четверо из которых – студенты ссузов, остальные – представители промышленных предприятий. Участники сначала выполнили теоретическое задание, затем практическое: нужно было сварить качественный шов.

По результатам конкурса первое место занял Иван Михайлов (АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева»); второе место – Алексей Салынин (Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Курское ЛПУМГ»); третье место – Олег Ворошев («Курскатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт»).

В номинации «За преемственность поколений» отметили студента Курского государственного политехнического колледжа Григория Богданова. Победители получили дипломы и денежные премии.