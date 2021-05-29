На 29 мая коронавирус подтвердился у 64 курян

За все время пандемии зарегистрировано 38 321 заболевших
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 29 мая в Курской области коронавирусом заболели еще 64 человека, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 38 321 инфицированных.
В больницах и стационарах находятся 610 человек, на искусственной вентиляции – 46 (3 – инвазивная, 43 – неинвазивная).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +30
Беловский +7
г. Фатеж +6
Курский +3
Медвенский +3
Солнцевский +3
г. Обоянь +2
Фатежский +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
г. Льгов +1
Мантуровский +1
Пристенский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1.