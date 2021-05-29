На 29 мая коронавирус подтвердился у 64 курян

За все время пандемии зарегистрировано 38 321 заболевших Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 29 мая в Курской области коронавирусом заболели еще 64 человека, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 38 321 инфицированных.

В больницах и стационарах находятся 610 человек, на искусственной вентиляции – 46 (3 – инвазивная, 43 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +30

Беловский +7

г. Фатеж +6

Курский +3

Медвенский +3

Солнцевский +3

г. Обоянь +2

Фатежский +2

Большесолдатский +1

Дмитриевский +1

Касторенский +1

г. Льгов +1

Мантуровский +1

Пристенский +1

г. Щигры +1

Щигровский +1.