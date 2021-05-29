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Происшествия29 мая 2021 10:20

В курском СНТ ночью загорелась машина

Пожар произошел в Лазурном
Яна ШЕЛЕСТ
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В автомобиле «Шевроле Лачетти» выгорел моторный отсек и панель приборов

В автомобиле «Шевроле Лачетти» выгорел моторный отсек и панель приборов

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В СНТ «Лазурное» Курского района ночью загорелась машина, сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 01:56, ликвидировали в 01:58. В автомобиле «Шевроле Лачетти» выгорел моторный отсек и панель приборов.

Пожар тушили десять человек, три единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ЧП