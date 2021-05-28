В Курске на Ленина высадят 36 тысяч цветов

Цветники будут чередоваться с клумбами роз Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на улице Ленина высадят почти 36 тысяч цветов различных сортов, более трех тысяч роз, саженцев барбариса и клена. Оформят ампельными растениями 18 цветочных инсталляций.

12 цветников оформят в едином стиле однолетними культурами и барбарисом - мотив рисунка цветника будет повторяться на протяжении всей улицы. Цветники будут чередоваться с клумбами роз.

На Театральной площади розы появятся на четырех центральных цветниках. В малые формы, установленные по улице Ленина, высадят однолетние цветы.